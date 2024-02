Balade en bateau sur l’étang de Berre Traverse Lucien Toulmond Martigues, mercredi 21 août 2024.

Balade en bateau sur l’étang de Berre Traverse Lucien Toulmond Martigues Bouches-du-Rhône

Explorez les merveilles de l’Etang de Berre lors d’une excursion en bateau à bord de La Cisampo. Avec ses 15 500 hectares de superficie et ses 80 kilomètres de littoral pittoresque, l’étang vous éblouira par la diversité et la beauté de ses paysages.

Entouré de collines calcaires, de plages dorées, de petits ports pittoresques et de pinèdes odorantes, l’Etang de Berre offre un cadre naturel d’une beauté saisissante. Laissez-vous envoûter par les reflets changeants de ses eaux scintillantes et par la quiétude qui règne en ces lieux.



Situé à proximité de la Méditerranée et de la Côte Bleue, l’Etang de Berre est relié à ces dernières par le majestueux chenal de Caronte. Cette excursion vous offre l’opportunité de découvrir ce lien entre terre et mer, ainsi que les nombreux trésors cachés le long de ses rives.



Embarquez à bord de La Cisampo et laissez-vous guider à travers les eaux paisibles de l’Etang de Berre. Une expérience unique vous attend, mêlant découverte, détente et émerveillement devant la splendeur de la nature. Réservez dès maintenant votre place pour une aventure inoubliable au cœur de ce joyau naturel. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-21 09:30:00

fin : 2024-08-21 12:00:00

Traverse Lucien Toulmond La Pointe San Christ de l’Île

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@martigues-tourisme.com

