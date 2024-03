Balade découverte dans le village de Château Guillaume Lignac, dimanche 9 juin 2024.

Dimanche

Visites de sites, chantiers participatifs de restauration ou de rénovation, inventaire participatif du patrimoine bâti, initiations, ateliers thématiques… La Fabrique du Patrimoine est un projet collaboratif et porté par le Parc de la Brenne, autour du patrimoine bâti, des savoir-faire …

Dans son écrin de verdure, l’imposant Château Guillaume a été fondé au XIIe siècle par Guillaume IX, comte Poitou et Duc d’Aquitaine, grand-père d’Aliénor d’Aquitaine. Au-delà du château, la châtellenie de Château-Guillaume c’est aussi des hommes et des femmes, un village qui s’est développé au fil des siècles.

Nous découvrirons ce village qui forme un ensemble bâti harmonieux, en apparence préservé mais dont les usages ont pourtant bien changé… Nous remonterons le temps jusqu’aux plus anciennes maisons du village qui formaient autrefois l’enceinte du château. Au cours du parcours, nous visiterons la petite église romane dédiée à Saint-Michel et découvrirons les évolutions du village jusqu’au XIXe siècle. EUR.

Début : 2024-06-09 15:00:00

fin : 2024-06-09 16:00:00

Chateau guillaume

Lignac 36370 Indre Centre-Val de Loire tourisme@parc-naturel-brenne.fr

