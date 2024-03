Balade dans le Montparnasse des années folles Bibliothèque Benoîte Groult Paris, samedi 8 juin 2024.

Le samedi 08 juin 2024

de 16h00 à 17h30

.Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans. gratuit

Réservation à la bibliothèque ou par téléphone ou sur billetweb.com

La bibliothèque Benoîte Groult propose une balade d’1h30 avec Calliopée pour un voyage dans le Paris artistique des Années Folles et vous invite ensuite au concert programmé à 20h par son partenaire le Bal Blomet.

Embarquez pour une balade d’1h30 avec Calliopée dans les pas des Montparnos et explorez le quartier des théâtres et du music-hall où se retrouvaient dans les années 1920 collectionneurs et artistes du monde entier : Gertrude Stein, Peggy Guggenheim, Hemingway, Fitzgerald, sans oublier Joséphine Baker, Kiki, Picasso ou Fujita. Le lieu de rendez-vous vous est indiqué dans le mail de confirmation de votre inscription.

Les participants sont ensuite invités à un superbe concert illustré « Gershwin in blue » au Bal Blomet, fondé en 1924 et plus ancien club de jazz d’Europe encore en activité.

Cette soirée est consacrée à Gershwin, à l’occasion du centenaire de Rhapsody in Blue, associé pour l’occasion au flamboyant Concerto en Fa et à l’élan joyeux d’un Américain à Paris.

Le concert commence à 20h. Les invitations vous seront distribuées à l’issue de la balade de l’après midi.

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.billetweb.fr/montparnasse-des-annees-folles

libre de droits