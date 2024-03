Balade contée à la découverte des jardins du Noyer Jardin de l’Ecomusée du Noyer « la maison de la Botanique » La Fare-en-Champsaur, samedi 1 juin 2024.

Balade contée à la découverte des jardins du Noyer Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Jardin de l’Ecomusée du Noyer « la maison de la Botanique » Entrée libre

Venez explorer le jardin de la Maison de la Botanique Dominique Villars. Le dimanche, en lien avec la thématique nationale des « cinq sens au jardin », partez à la découverte des différents jardins du Noyer à travers une balade contée proposée par le conteur Gilles Bougere.

Profitez-en également pour découvrir les œuvres du Printemps des artistes, pour leur dernier weekend d’exposition. En partenariat avec l’association Dominique Villars.

Jardin de l’Ecomusée du Noyer « la maison de la Botanique » 05500 Le Noyer en Champsaur, Hautes-Alpes, Provence-Alpes Côte d’Azur La Fare-en-Champsaur 05500 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur Jardin créé à l’image des jardins de curé du XIXe siècle. On y trouve des fleurs ornementales, des plantes médicinales et aromatiques utilisées par le botaniste médecin Dominique Villars, né dans ce village au XVIIIe siècle. On peut également y trouver des arbres fruitiers, un potager et divers arbustes ornementaux. Le jardin est complété par un écomusée consacré à la botanique et la flore alpine sauvage grâce à une muséographie ludique et moderne.

