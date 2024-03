Balade commentée, Asnelles-Meuvaines, entre histoire et terroir 1944-2024, STM se souvient. Office de tourisme Asnelles, lundi 10 juin 2024.

Balade commentée, Asnelles-Meuvaines, entre histoire et terroir 1944-2024, STM se souvient. Office de tourisme Asnelles Calvados

Au travers d’une balade commentée, le guide propose une découverte de deux villages aux histoires entremêlées et intimement liées au débarquement de Normandie Asnelles et Meuvaines. Défenses militaires allemandes, port artificiel Mulberry B, troupes ayant débarqué sur ces plages, reconstruction et empreinte laissée par la guerre sur les communes d’aujourd’hui rythmeront cette balade. C’est aussi l’histoire de la mer, des marais et d’un port disparu. L’occasion, donc, de découvrir le terroir qui en découle avec une dégustation de produits locaux en fin de balade.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-10 14:30:00

fin : 2024-06-10 17:00:00

Office de tourisme Cale de l’Essex

Asnelles 14960 Calvados Normandie contact@goldbeach-tourisme.fr

