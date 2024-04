Balade accompagnée à vélo Porspoder, jeudi 18 avril 2024.

Balade accompagnée à vélo Porspoder Finistère

Le SUD en Iroise !

Partez à la découverte des lieux remarquables du Conquet et de Plougonvelin.

Du Centre ville du Conquet, nous pédalerons vers la pointe Saint-Mathieu, le fort de Bertheaume, la plage du Trez-Hir.

Via la campagne conquetoise, nous irons sur la presqu’île de Kermorvan, l’un des principaux joyaux du pays d’Iroise pour terminer la balade par un pique-nique agréable et convivial.

Inscription au 06.46.12.37.54 ou contact@lesfrerescomplices.com

Durée 3h30 dont 30 min pause repas (Départ 17h30 en Avril et Mai 18h30 Juin juillet août) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 17:30:00

fin : 2024-04-18 21:00:00

Porspoder 29840 Finistère Bretagne contact@lesfrerescomplices.com

L’événement Balade accompagnée à vélo Porspoder a été mis à jour le 2024-03-29 par OT IROISE BRETAGNE