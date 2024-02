Balade à la découverte du mont Castel. Port-en-Bessin-Huppain, jeudi 11 juillet 2024.

Balade à la découverte du mont Castel. Port-en-Bessin-Huppain Calvados

Lors d’une balade venez découvrir les falaises du Bessin. Découvrez cette richesse paysagère ainsi que sa faune et sa flore dans un paysage de côtes à falaises, de pelouse calcaire, et de valleuse galette de Vary …. Ce sera l’occasion de faire une lecture de paysage tout en découvrant la faune de ce site (petites bêtes, oiseaux du littoral…).

(1-2km/2h) Niveau 2

Animation grand-public

Réservation obligatoire escapadenature.lpst@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-11 10:00:00

fin : 2024-07-11 12:00:00

Carrefour entre rue René Hommet et chemin des Artilleurs

Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie escapadenature.lpst@gmail.com

