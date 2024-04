Balade à la découverte des passereaux des falaises Plouézec, vendredi 3 mai 2024.

Balade à la découverte des passereaux des falaises Plouézec Côtes-d’Armor

Arpentez les falaises du Goëlo à Plouézec parmi les plus hautes de Bretagne et découvrez la biodiversité de ce site naturel remarquable. La beauté des paysages et sa richesse écologique avec ses landes regorgeant de passereaux. Aurez-vous la chance d’observer la Fauvette pitchou ? .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 09:00:00

fin : 2024-05-03 11:00:00

Pointe de Minard

Plouézec 22470 Côtes-d’Armor Bretagne maison.estuaire@guingamp-paimpol.bzh

L’événement Balade à la découverte des passereaux des falaises Plouézec a été mis à jour le 2024-03-29 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol