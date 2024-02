Bal de Printemps du Cause Toujours Valence, samedi 6 avril 2024.

Bal de Printemps du Cause Toujours Valence Drôme

Comme à chaque changement de saison, le café associatif et espace de vie sociale Le Cause Toujours organise une soirée Bal-Concert. Un moment convivial et festif qui amène culture et musique au sein de l’espace public, sous la Halle Saint-Jean

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 18:00:00

fin : 2024-04-06 00:00:00

Place Saint Jean

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@lecausetoujours.fr

L’événement Bal de Printemps du Cause Toujours Valence a été mis à jour le 2024-02-27 par Valence Romans Tourisme