Back to 80’s Brasserie d’Orville Louvres, samedi 13 avril 2024.

Back to 80’s On danse jusqu’à minuit sur les tubes des années 80 aux années 2000. Viens mettre le feu au dancefloor, et sors ta plus belle tenue de l’époque ! Samedi 13 avril, 16h00 Brasserie d’Orville Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T16:00:00+02:00 – 2024-04-13T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-13T16:00:00+02:00 – 2024-04-13T23:59:00+02:00

Le grand rendez-vous des nostalgiques est arrivé, avec Dj Del Antigua qui vous fera danser sur tous les hits des années 80 aux années 2000.

Venez profiter largement de ce nouvel événement qui sera reconduit assez régulièrement si vous le souhaitez !

Viens habillé comme à l’époque et met le feu au dancefloor. Il y aura des prix pour les mieux déguisés !

Le mix démarre à 19h ! ✨

Comme à son habitude, notre cuisine vous servira ses traditionnels burgers et tapas pour vous régaler.

ENTRÉE GRATUITE POUR TOU·TE·S

Profitez du cadre convivial dans le respect des autres et du lieu, de façon modérée.

Toutes les infos sur l’event Facebook : ICI

Force & Houblon ! CheerZ !

BACK TO 80’S

Samedi 13 avril

De 16 h à 00 h

29 rue de Paris, Louvres (95)

ENTRÉE GRATUITE

brasserie d’orville soirée