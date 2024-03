Ayjay Plages musicales Labenne, mercredi 10 juillet 2024.

Ayjay Plages musicales Labenne Landes

Concert du mercredi soir des plages musicales !

Rendez-vous à 19h sur l’esplanade de la plage.

AYJAY est un duo de choc, 100% féminin. Formé par deux musiciennes passionnées et souriantes, ce groupe d’animation et de musique incontournable pour une soirée prend sa force, sa singularité, dans les origines et influences culturelles de ces deux membres. Anaïs, franco-anglaise, avec une grand-mère espagnole tout d’abord, et Jane aussi est quant à elle allemande. Plusieurs nationalités pour un même objectif composer une ambiance musicale chaleureuse. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-10 19:00:00

fin : 2024-07-10 21:00:00

Esplanade de la plage

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine culture@ville-labenne.fr

