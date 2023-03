Avignon Off La Mondaine THEATRE LE PARIS SALLE 2 AVIGNON Catégories d’Évènement: Avignon

Dans la grande tradition des comédies de boulevard qui ont connu leur gloire au temps du « Théâtre ce Soir », voilà une nouvelle comédie débridée qui fait la part belle aux acteurs pour le bonheur des spectateurs !Une vraie Mondaine, aimable comme une porte de prison, attend la signature d'un inspecteur des assurances pour toucher son héritage… Mais tout va déraper quand un ex un peu trop dévoué et une infirmière revancharde vont s'inviter à la fête !Une comédie mensongère arrosée d'une belle dose de mauvaise foi menée tambour battant par des personnages sans foi ni loi…Le saviez-vous ?LA MONDAINE est la comédie succès 2022 du théâtre Edgar à ParisAuteure : Emmanuelle HametMise-en-scène : Luq HamettDistribution : Isabelle Parsy, David Martin, Luq Hamett, Sandra Jouet

Une comédie mensongère arrosée d’une belle dose de mauvaise foi menée tambour battant par des personnages sans foi ni loi… Le saviez-vous ?

LA MONDAINE est la comédie succès 2022 du théâtre Edgar à Paris Auteure : Emmanuelle Hamet

Mise-en-scène : Luq Hamett

Distribution : Isabelle Parsy, David Martin, Luq Hamett, Sandra Jouet .24.1 EUR24.1. Votre billet est ici

