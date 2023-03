Avignon Off Elodie KV La révolution positive du vagin THEATRE LE PARIS SALLE 3 AVIGNON Catégories d’Évènement: Avignon

Vaucluse

Avignon Off Elodie KV La révolution positive du vagin THEATRE LE PARIS SALLE 3, 29 juillet 2023, AVIGNON. Avignon Off Elodie KV La révolution positive du vagin THEATRE LE PARIS SALLE 3. Un spectacle à la date du 2023-07-29 à 13:45 (2023-07-18 au ). Tarif : 21.0 à 21.0 euros. Dans sa « Révolution positive du vagin », cette petite blonde sans filtre nous invite à rire et réfléchir sur la condition féminine, en nous faisant pénétrer, sans pudeur ni langue de bois, dans la vie d’une femme, d’une maman, … d’un vagin. C’est cru, c’est vrai et c’est drôle ! Un cocktail hormono-vitaminé optimiste, arrosé d’un zeste d’écologie et saupoudré de beaucoup d’amour. Un spectacle ébouriffant de joie de vivre. Ça ne vous laissera pas indifférent ! Spectacle de et avec Elodie KVRéservations PMR : 01 48 74 03 65 Elodie KV Elodie KV Votre billet est ici THEATRE LE PARIS SALLE 3 AVIGNON 5 RUE HENRI FABRE Vaucluse Dans sa « Révolution positive du vagin », cette petite blonde sans filtre nous invite à rire et réfléchir sur la condition féminine, en nous faisant pénétrer, sans pudeur ni langue de bois, dans la vie d’une femme, d’une maman, … d’un vagin. C’est cru, c’est vrai et c’est drôle !

Un cocktail hormono-vitaminé optimiste, arrosé d’un zeste d’écologie et saupoudré de beaucoup d’amour.

Un spectacle ébouriffant de joie de vivre. Ça ne vous laissera pas indifférent ! Spectacle de et avec Elodie KV Réservations PMR : 01 48 74 03 65.21.0 EUR21.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Avignon, Vaucluse Autres Lieu THEATRE LE PARIS SALLE 3 Adresse 5 RUE HENRI FABRE Ville AVIGNON Departement Vaucluse Lieu Ville THEATRE LE PARIS SALLE 3 AVIGNON

THEATRE LE PARIS SALLE 3 AVIGNON Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/avignon/

Avignon Off Elodie KV La révolution positive du vagin THEATRE LE PARIS SALLE 3 2023-07-29 was last modified: by Avignon Off Elodie KV La révolution positive du vagin THEATRE LE PARIS SALLE 3 THEATRE LE PARIS SALLE 3 29 juillet 2023 THEATRE LE PARIS SALLE 3 AVIGNON

AVIGNON Vaucluse