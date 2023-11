Dani Lary CONFLENCE SPECTACLES Catégories d’Évènement: Avignon

Vaucluse Dani Lary CONFLENCE SPECTACLES, 9 novembre 2024, AVIGNON. Dani Lary CONFLENCE SPECTACLES. Un spectacle à la date du 2024-11-09 à 20:30 (2024-11-09 au ). Tarif : 39.0 à 39.0 euros. Lucifer Magic Creation présente : ce spectacle. Plongez dans un univers baroque où Dani Lary vous fera voyager à travers 15 tableaux magiques. Le Roi de l’illusion déploie sur scène des tours de mentalisme, de grandes illusions, mais aussi 8 numéros incluant la participation du public. Du célèbre piano volant, à une séance de spiritisme, en passant par le passage à travers la matière. Une version « acoustique » de Dani Lary qui reste dans la tradition de ses grands spectacles avec des décors, des costumes, de la mise en scène. 1h20 de show qui vous laissera admiratif !Réservations pour les personnes à mobilité réduite : 01 48 74 03 65 Dani Lary Votre billet est ici CONFLENCE SPECTACLES AVIGNON 1 Place de l’Europe Vaucluse 39.0

Détails Catégories d'Évènement: Avignon, Vaucluse Autres Lieu CONFLENCE SPECTACLES Adresse 1 Place de l'Europe Ville AVIGNON

