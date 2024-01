Festiv’ Alléla Festiv’Allela Avermes, vendredi 7 juin 2024.

Début : 2024-06-07

fin : 2024-06-08

Musique, cirque et valeurs de partage. La programmation est un habile mélange de groupes locaux et nationaux, de musiques aux styles variés, ce qui devrait attirer un nombreux public (parking et camping gratuits). La journée du samedi sera très familiale.

Festiv’Allela Chemin de Seganges

Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes allela.assoc@gmail.com



