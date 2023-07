Matière(s) Première(s) – Anne Nguyen – Cie par Terre Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement, 31 mai 2024, Marseille 14e Arrondissement.

Marseille 14e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Ce voyage initiatique est un plongeon dans une transe africaine qui enchevêtre au plus près les danses traditionnelles et contemporaines. On y retrouve la signature de la chorégraphe Anne Nguyen. Rendez-vous au Zef – Scène Nationale de Marseille..

2024-05-31 20:00:00 fin : 2024-05-31 . EUR.

Avenue Raimu Le Zef – Scène Nationale de Marseille – À cour – Site du Merlan

Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This voyage of initiation plunges us into an African trance that intertwines traditional and contemporary dance. Choreographer Anne Nguyen’s signature style is on display. See you at Zef – Scène Nationale de Marseille.

Este viaje iniciático es una inmersión en un trance africano que entrelaza danza tradicional y contemporánea. La obra lleva la firma de la coreógrafa Anne Nguyen. Nos vemos en Zef – Scène Nationale de Marseille.

Diese Initiationsreise ist ein Eintauchen in eine afrikanische Trance, die traditionelle und zeitgenössische Tänze aufs Engste miteinander verflechtet. Man findet darin die Handschrift der Choreographin Anne Nguyen. Termin im Zef – Scène Nationale de Marseille.

Mise à jour le 2023-07-21 par Ville de Marseille