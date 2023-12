Les Escales de Binic Festival de littératures vagabondes 2024 Avenue du Général de Gaulle Binic Binic-Étables-sur-Mer, 30 mars 2024, Binic-Étables-sur-Mer.

Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30

fin : 2024-03-31

.

Faisons une pause, une escale, arrêtons-nous un peu dans un port, et partons à la rencontre d’autres vies que la nôtre. Ensemble, lecteurs et lectrices de tous âges, simples curieux ou passionnés, faisons une Escale à Binic, le temps d’un week-end pour découvrir du festival de littératures vagabondes !

Les rendez-vous proposés durant les deux jours du festival de littératures vagabondes – dédicaces, lectures, rencontres singulières, regards croisés, spectacles, tables rondes, tribune libre – offrent de belles occasions de se plonger dans l’univers des auteurs et autrices et d’échanger avec eux.

.

Avenue du Général de Gaulle Binic Salle de l’Estran et différents lieux

Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne



Mise à jour le 2023-12-09 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme