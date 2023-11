La Lespar’Run Avenue du Docteur Henri Benaben Lesparre-Médoc, 21 avril 2024, Lesparre-Médoc.

Lesparre-Médoc,Gironde

Pour sa 3ème édition, la Lespar’Run propose plusieurs formats de courses, pour les petits et les grands !

– une course de 10km sur route

– une course de 21km nature (chemins de vignes, forêt)

– une marche nordique de 10km

– une randonnée de 10km

– deux courses enfants (à partir de 6 ans) 960m et 2700m

Inscription sur Protiming et sur place.

Avenue du Docteur Henri Benaben Plaine des Sports

Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



For its 3rd edition, Lespar’Run offers several race formats, for young and old alike!

– a 10km road race

– a 21km nature race (vineyard paths, forest)

– a 10km Nordic walking race

– a 10km hike

– two children’s races (from age 6) 960m and 2700m

Registration on Protiming and on site

En su 3ª edición, la Lespar’Run propone varios formatos de carrera, ¡para grandes y pequeños!

– una carrera por carretera de 10 km

– una carrera por la naturaleza de 21 km (caminos de viñedos, bosque)

– 10 km de marcha nórdica

– 10 km de senderismo

– dos carreras infantiles (a partir de 6 años) 960m y 2700m

Inscripciones en Protiming e in situ

Ausgabe bietet der Lespar’Run mehrere Laufformate für Groß und Klein!

– einen 10km-Lauf auf der Straße

– ein Lauf über 21km Natur (Weinbergwege, Wald)

– eine Nordic-Walking-Tour von 10km

– eine Wanderung von 10km

– zwei Kinderläufe (ab 6 Jahren) 960m und 2700m

Anmeldung auf Protiming und vor Ort

