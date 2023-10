JAZZ AU CAVEAU – FÊTE DE LA MUSIQUE Avenue de l’abbaye Caunes-Minervois, 21 juin 2024, Caunes-Minervois.

Caunes-Minervois,Aude

L’association caunoise Jazz au caveau participe, comme chaque année, à la Fête de la musique, en proposant une scène de groupes locaux.

Jazz au Caveau, qui clôture sa saison musicale avec ce rendez-vous, a pour ambition de faire partager une musique d’excellence à un large public rural du Minervois, du Carcassonnais et de la Montagne Noire, dans un cadre convivial, habituellement le caveau de l’abbaye. Pour ce dernier concert, ce sera dans les jardins de l’abbaye..

2024-06-21 18:00:00 fin : 2024-06-21 . .

Avenue de l’abbaye

Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie



The Caun association Jazz au caveau is taking part in the annual Fête de la musique, with a stage of local bands.

Jazz au Caveau, which closes its musical season with this event, aims to share excellent music with a wide rural audience from the Minervois, Carcassonnais and Montagne Noire regions, in a convivial setting, usually the abbey cellar. This final concert will take place in the abbey gardens.

La asociación Jazz au caveau, con sede en Caun, participa cada año en la Fête de la musique ofreciendo un escenario a los grupos locales.

Jazz au Caveau, que cierra su temporada musical con este acontecimiento, pretende compartir una música excelente con un amplio público rural del Minervois, el Carcassonnais y la Montagne Noire, en un marco de convivencia, generalmente la bodega de la abadía. Este último concierto tendrá lugar en los jardines de la abadía.

Der Verein Jazz au caveau aus Caun nimmt wie jedes Jahr an der Fête de la Musique teil und bietet eine Bühne mit lokalen Bands.

Jazz au Caveau, das mit dieser Veranstaltung seine musikalische Saison abschließt, hat sich zum Ziel gesetzt, einem breiten ländlichen Publikum aus dem Minervois, dem Carcassonnais und der Montagne Noire exzellente Musik zu vermitteln, und zwar in einem geselligen Rahmen, normalerweise im Abteikeller. Das letzte Konzert findet in den Gärten der Abtei statt.

