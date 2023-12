Foire de Tours Avenue Camille Chautemps Tours, 3 mai 2024, Tours.

Tours Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mercredi 2024-05-03 10:00:00

fin : 2024-05-12 20:00:00

Evénement régional majeur, la foire de Tours accueille plus de 300 000 visiteurs, séduits par la gratuité de ce rendez-vous et par les produits ou services proposés par les 700 exposants. Aux côtés de l’espace commercial, un grand village gastronomique rencontre chaque année un franc succès !.

Avenue Camille Chautemps

Tours 37042 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-18 par Tours Val de Loire Tourisme