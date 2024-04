Autres voyages Théâtre du Capitole Toulouse, samedi 23 novembre 2024.

Autres voyages Schoenberg, Berio, Mantovani Samedi 23 novembre, 16h00 Théâtre du Capitole Tarif unique 20€

En écho à la création de son opéra Voyage d’automne, Bruno Mantovani, l’un des plus importants compositeurs français de notre temps, nous invite à explorer les différentes facettes d’une écriture foisonnante, avec un Concerto n°2 tout en invention labyrinthique et la pièce Da Roma, fondée sur une puissance continue de transformation. Ces œuvres dialoguent avec des compositeurs fondamentaux du siècle dernier : Berio rend hommage à Martin Luther King dans une progressive profération musicale de son nom, et Schoenberg esquisse avec son Pierrot lunaire, d’une féérique étrangeté, le passage d’une atmosphère Fin-de-Siècle à cette esthétique nouvelle qui bientôt révolutionnera le langage musical.

Théâtre du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France

Bruno Mantovani © Blandine Soulage