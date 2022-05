Autour des valses de Chopin / Festival Berlioz La Côte-Saint-André La Côte-Saint-André Catégories d’évènement: Isère

Autour des valses de Chopin / Festival Berlioz La Côte-Saint-André, 26 août 2022, La Côte-Saint-André. Autour des valses de Chopin / Festival Berlioz Place Saint-André Eglise Saint-André La Côte-Saint-André

Très populaires du vivant de Chopin, les Valses sont particulièrement virtuoses, parfois mélancoliques, elles conservent néanmoins la légèreté et la grâce propres au genre. Nul doute que François Chaplin fait revivre à merveille ses Valses. Place Saint-André Eglise Saint-André La Côte-Saint-André

