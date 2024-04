Autonomics Kinda Hassan Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement, samedi 4 mai 2024.

Installation sonore

Autonomics est un projet de construction d’automates sonores performatifs, se basant sur la notion de modèles énergétiques dans la musique électroacoustique.



Les modèles énergétiques mettent l’action sonore au centre de la création musicale et Autonomics transpose ces actions basiques (percussions, frottements, oscillations, flux, rebonds, etc.) sur une lutherie mécanique et automatisée.



La recherche sonore se concentre sur un travail autour des nuances, des résonances et de l’infiniment petit, cherchant l’expressif dans l’automatisé et invitant une écoute active et profonde.



L’installation se déploie en deux espaces reliés, l’un où les automates performent et l’autre où ils résonnent. Le·a spectateur·rice est invité·e d’abord dans l’univers sonore acousmatique de l’installation, avant de découvrir les automates comme source causale de la composition ; Un diptyque qui permet le déploiement d’une dialectique de la perception sonore et visuelle.



Vernissage le 3 mai à 18h .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

