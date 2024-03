Aurélia Decker Café Théâtre Le Bacchus Rennes, mardi 29 octobre 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-10-29 21:00

Fin : 2024-11-03 22:15

https://www.le-bacchus.com/programmation/8014-aurelia-decker-femme-toi-meme-novembre2024.html

Quarante ans, l’âge de la maturité… Ah bon ?!

À ma fille de quatre ans qui me posait la question : » Maman, c’est quoi être une femme ? «

J’aurais dû répondre : » Je ne sais pas ! « . Ça aurait été plus honnête …

Mais voilà vous savez comment sont les femmes … Il faut qu’elles brodent …

Alors j’en ai fait un spectacle !

LA PRESSE EN PARLE :

« C’est avec elle du rire cinq étoiles ! Elle a une gravité à la Desproges mêlant tragique et humour.» Jean-Rémi Barland, Destimed, 27/02/2022

« Un One Woman Show plein de fraîcheur et de couleurs, dopé à l’impertinence.» J-J.F, La Provence 27/02/2022

« Aurélia Decker a fait chavirer la salle dans un fou rire, à l’occasion de son spectacle pour la soirée Octobre Rose. Un très grand moment de détente et un public qui a salué son interprétation par une standing ovation. » LE DAUPHINÉ 14/10/ 2022

Aurélia fait des passages remarqués, d’abord, dans l’émission de Laurent Ruquier « On n’demande qu’à en rire !» en 2011 puis et en tant que chroniqueuse chez Stéphane Bern en 2015, dans « Comment ça va bien ? » sur France 2. Côté web, elle crée le buzz avec sa vidéo « Chauffe le ! », un RDV Tinder qui tourne mal, en 2014. (Plus de 2 millions de vues !)

Elle a récemment fait ses premiers pas au cinéma dans la comédie d’Eric Fraticelli « Permis de Construire. » et vient d’intégrer l’équipe d’auteurs de « Scènes de Ménages » sur M6 .

Forte de ses expériences, ce troisième spectacle, plus personnel, confirme ses talents de comédienne, son humour irrévérencieux et son analyse contemporaine et touchante du monde.

Café Théâtre Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Quartiers Ouest Rennes Ille-et-Vilaine