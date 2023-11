Denise Jaridniere » Vous Invite Chez Elle » ESPACE CULTUREL MARCEL PAGNOL Catégories d’Évènement: AUBEVOYE

Denise Jaridniere » Vous Invite Chez Elle » ESPACE CULTUREL MARCEL PAGNOL, 26 avril 2024, AUBEVOYE. Un spectacle à la date du 2024-04-26 à 21:00 (2024-04-26 au ). Tarif : 16.8 à 16.8 euros. « protégez vos oreilles » C'est une étrange gouvernante qui accueille les convives mais rien ne se passe comme prévu : alors que l'arrivée de la maîtresse de maison est imminente, voilà que le fils chéri de Madame est pris d'une sérieuse insomnie. Elle lui raconte alors un conte énigmatique : « La légende de Paul, le prince solitaire »… Les péripéties s'enchaînent alors jusqu'à la révélation finale où chacun comprendra enfin les raisons de cette si mystérieuse invitation. Production : Birdy prod

ESPACE CULTUREL MARCEL PAGNOL AUBEVOYE 7, Rue Maurice Ravel Eure

