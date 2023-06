Séjour CUISINE Auberge de jeunesse Blois, 16 juillet 2023, Blois.

Séjour CUISINE 16 – 21 juillet Auberge de jeunesse à partir de 489€

Activités :

Tour du monde culinaire : Une belle manière de voyager depuis son assiette avec une farandole de desserts et de délicieux plats.

L’art de la table : Les enfants pourront apprendre de beaux pliages de serviettes, à découper les fruits et les légumes de façon originale, à fabriquer un centre de table et des décos qui pourront servir à préparer une jolie table.

Création : Les enfants essaieront de créer leur propre dessert et confectionneront leur livre de recettes et repartiront avec.

Dégustation à l’aveugle : Les enfants essaieront de reconnaître les saveurs : sucré, salé, amer, acide…

Mon tablier personnalisé : Les enfants customiseront leur propre tablier.

Concours du meilleur « Top Cuisto » : Avec tout ce que les enfants auront appris, ils devront réaliser une recette et la soumettre au « jury ».

Les enfants pourront également pratiquer des sports collectifs, jouer au ping-pong, faire des balades ou de la randonnée. Mais aussi bénéficier de grands jeux, jeux de piste, activités manuelles et soirées animées….

Auberge de jeunesse 11-13 rue de la Taille aux moines 41000 BLOIS Blois 41000 Ouest Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.cigalesetgrillons.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0238421515 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@cigalesetgrillons.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-16T09:00:00+02:00 – 2023-07-16T23:59:00+02:00

2023-07-21T00:00:00+02:00 – 2023-07-21T18:00:00+02:00

cuisine goût