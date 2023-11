SOIRÉE SIGNATURE TIGER ROSE + March Mallow LES LOBIS, 24 mai 2024, BLOIS.

ALL THAT JAZZ BLOIS (1-1080321/2-27/3-28) présente : CE SPECTACLE Pour clôturer la saison All that jazz Signature vous présente 2 groupes coups de cœur ! Le principe ? Donner la possibiliteì aÌ des artistes eìmergents de se produire laÌ ou Dee Dee Bridgewater, Gregory Porter, Stacey Kent, Lizz Wright, Kenny Garrett et beaucoup d’autres ont joueìs depuis 15 ans. Chaque anneìe, 2, 3 groupes seront selectionneìs pour clo?turer la saison. Le petit coup de pouce aÌ leur deìveloppement. Le 24 mai prochain, vous deìcouvrirez sur sceÌne, Tiger Rose et March Mallow. TIGER ROSE Du Mississippi Blues le plus intense au Boogie hypnotique de Détroit, TIGER ROSE vous embarque dès les premières mesures. Deux voix uniques et puissantes au service d’un son brut et sans artifices. La chanteuse, harmoniciste, contrebassiste. Mig lui a reçu en 2002 le Trophée France Blues de meilleur chanteur et fort de son expérience en tant qu’accompagnateur, à la basse et contrebasse, de nombreux performers américains, il prend ici la guitare et forme avec Loretta un duo Magique à découvrir durant la soirée signature All that jazz. MARCH MALLOW Un voyage dans le temps. March Mallow est l’occasion de faire renaître l’émotion d’une époque étincelante en matière de chansons blues et jazzy. Dans le respect du style des années 50, March Mallow fait revivre la musique de Nat King Cole et de Billie Holiday. Un son pur et authentique, reproduit par les techniques d’enregistrement de l’époque, vous plonge dans l’atmosphère noir et blanc des clubs New Yorkais.

LES LOBIS BLOIS 12 Avenue Maunoury Loir-et-Cher

