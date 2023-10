Découvrir et cuisiner les plantes sauvages comestibles à l’Abbaye d’Aubazine Aubazines, 15 juillet 2024, Aubazines.

Aubazines,Corrèze

Stage formation de 5 jours, venez vous immerger dans ce lieu chargé d’histoire pour découvrir et apprendre à utiliser les végétaux que la nature nous offre. Accompagnement pas à pas dans cette découverte des plantes sauvages comestibles Récolte, cuisine et dégustation

Sur réservation en ligne sur le site des Echappées Sauvages, possibilité de loger sur place.

2024-07-15 fin : 2024-07-19 17:00:00. EUR.

Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



A 5-day training course, come and immerse yourself in this place steeped in history to discover and learn how to use the plants that nature has to offer. Step-by-step guidance in the discovery of edible wild plants Harvesting, cooking and tasting

Book online on the Echappées Sauvages website, with the option of accommodation on site

Venga y sumérjase en este lugar cargado de historia para descubrir y aprender a utilizar las plantas que nos ofrece la naturaleza. Descubra paso a paso las plantas silvestres comestibles, coseche, cocine y deguste

Reserva en línea en la página web de Echappées Sauvages, con posibilidad de pernoctar

In diesem fünftägigen Kurs tauchen Sie in diesen geschichtsträchtigen Ort ein, um die Pflanzen, die die Natur uns bietet, zu entdecken und zu lernen, sie zu verwenden. Schritt-für-Schritt-Begleitung bei dieser Entdeckung der essbaren Wildpflanzen Ernten, Kochen und Verkosten

Auf Online-Reservierung auf der Website von Echappées Sauvages, Übernachtungsmöglichkeit vor Ort

Mise à jour le 2023-10-05 par Corrèze Tourisme