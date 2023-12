QUEBECOFOLIES : Maten, Amay Laoni, Adieu Narcisse et Étienne Fletcher Athanor Albi, 4 juillet 2024 12:30, Albi.

Étienne Fletcher propose un spectacle intime allant du rock au blues, du folk au pop, et porte en son cœur la fierté francophone de l’Ouest canadien. Avec une pop électronique dansante le projet musical Adieu Narcisse habite la scène avec sensualité et théâtralité. Créatrice d’une musique électro-pop racée et sophistiquée Amay Laoni est certainement une des autrices-compositrices les plus douées du moment. Actif depuis la fin des années 1990, le trio pop-rock autochtone Maten est un groupe très apprécié de l’ensemble des générations innues (peuple autochtone d’Amérique du Nord) grâce à ses thématiques représentatives de la jeunesse sur la réserve et son penchant pour l’innovation musicale.

Athanor Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 Albi

2024-07-04T14:30:00+02:00 – 2024-07-04T19:00:00+02:00

