Ateliers poésie Aix-Villemaur-Pâlis, 21 mai 2022, Aix-Villemaur-Pâlis.

Ateliers poésie Aix-Villemaur-Pâlis

2022-05-21 – 2022-05-22

Aix-Villemaur-Pâlis Aube Aix-Villemaur-Pâlis

Eur 100 160 Samedi 21 et dimanche 22 mai : PALIS – Ateliers poésie pour adultes, au Domaine du Tournefou. Samedi de 10h30 à 19h et dimanche de 10h30 à 17h30. Animé par Philippe Brame, photographe, poète et Sophie Bouts, formatrice en expression théâtrale. Un moment simple, ouvert à tous, une expérience joyeuse de la dimension poétique qui se cache en chacun de nous. Il s’agit pour une fois de regarder avec des mots et d’écrire avec des images, de « mettre un bel espace vert dans notre matière grise ». Les journées sont rythmées par le partage de lectures, par l’écriture poétique, ainsi que par des exercices d’expression. L’année se conclut par la présentation d’une déambulation poétique dans un lieu artistique partenaire ! Tarif : 100 € à 160 €/week-end. Contact : +33 (0)3 25 40 58 37 – secretariat.tournefou@gmail.com

dernière mise à jour : 2022-03-26 par