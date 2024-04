Champagne Party à Argançon ! Argançon, vendredi 10 mai 2024.

Champagne Party à Argançon ! Argançon Aube

Rendez-vous le vendredi 10 et samedi 11 mai 2024 dans les domaines des maisons de champagne autour de Bar-sur-Aube !

Une quinzaine de vignerons vous prépare un programme unique d’activités autour du champagne, sa production mais aussi la découverte de la vigne et tous ces aspects viti-vinicoles qui font le quotidien des vignerons.

La cave ouvrant à Argançon est Champagne Claude Farfelan.

Programme des animations

• Au Champagne Claude Farfelan •

[1, Route Neuve 10140 Argançon]

[+33 (0)3 25 27 90 60 +33 (0)6 82 21 19 72]

Vendredi 10 mai

-Dégustation des Champagnes Claude Farfelan.

-Escape Game au domaine.

-Borne à selfie.

Samedi 11 mai

-Dégustation des Champagnes Claude Farfelan.

-Escape Game au domaine.

-Borne à selfie.

Tout au long de la journée, William Arlotti, créateur de mode, réalisera la robe du champagne Farfelan ainsi qu’une performance couture sur miniature et croquis de mode.

Pour célébrer les 50 ans du domaine, le samedi soir, à partir de 18h30, une soirée concert avec le groupe All in One et d’un mix de 3h de DJ Hamma. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10 09:00:00

fin : 2024-05-11 18:00:00

1 Route Neuve

Argançon 10140 Aube Grand Est contact@champagnefarfelan.fr

