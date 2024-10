Ateliers créatifs | gravure vegetal en automne Ouistreham Calvados

Ateliers créatifs | gravure vegetal en automne Ouistreham, jeudi 24 octobre 2024.

Ateliers créatifs | gravure vegetal en automne

Esplanade Alexandre Loti Ouistreham Calvados

Animé par Véronique Foucher, cet atelier propose de découvrir la gravure à travers deux techniques le monotype et la gravure sur polystyrène. Inspiré par la nature, il permet aux participants de créer des œuvres originales à partir d’éléments végétaux d’automne. Ouvert aux débutants comme aux initiés, cet atelier offre une expérience artistique accessible et relaxante.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-24 10:15:00

fin : 2024-10-24 12:15:00

Ouistreham 14150 Calvados Normandie

L’événement Ateliers créatifs | gravure vegetal en automne Ouistreham a été mis à jour le 2024-10-07 par OT Caen la Mer

