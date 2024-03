Ateliers autour de l’album jeunesse Surf Librairie Le Jardin des Lettres Andernos-les-Bains, samedi 20 avril 2024.

Ateliers avec l’autrice Pascale Moisset et l’illustrateur Yves Viallard autour de l’album jeunesse Surf surf surf.

L’autrice jeunesse Pascale Moisset ainsi que l’illustrateur Yves Viallard animeront des

ateliers écriture et création autour de leur album « Surf, surf, surf » aux éditions Courtes et

Longues.

Ateliers à partir de 7 ans Sur réservation .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 17:00:00

fin : 2024-04-20

Librairie Le Jardin des Lettres 22 Avenue de Bordeaux

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine

