Atelier vannerie Maraye-en-Othe, samedi 13 avril 2024.

Samedi 13 avril MARAYE EN OTHE Atelier de vannerie, au Nid de Créateur, animé par Clotilde, artisan vannier, la vannerie d’Othe. De 10h à 13h réalisation d’une fleur en osier tressé. 5 personnes maximum. Tarif adhérent 35 €. Tarif non adhérent 40 €.

De 14h à 17h réalisation d’un nichoir à oiseaux sur son socle de bois à suspendre pour accueillir des nichées dès le printemps ou d’une mangeoire soleil pour ravir les oiseaux tout au long de l’hiver. Faites votre choix et repartez avec votre œuvre. 6 personnes maximum. Tarif adhérent de l’atelier nichoir 50 €. Tarif non adhérent 55 €. Tarif adhérent de l’atelier mangeoire 42 €. Tarif non adhérent 48 €.

Inscriptions +33(0)6 18 77 27 18 niddecreateurs@yahoo.com Eur.

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-04-13 13:00:00

Rue du Pressoir

Maraye-en-Othe 10160 Aube Grand Est niddecreateurs@yahoo.com

