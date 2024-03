Atelier Théâtre – Spectacle 2024 Salle Polyvalente Treize-Septiers, vendredi 5 avril 2024.

Atelier Théâtre – Spectacle 2024 Les apprentis comédiens sont heureux de vous retrouver ! 5 et 6 avril Salle Polyvalente Adulte : 5 € – Enfant et < 18 ans : Gratuit Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2024-04-05T20:30:00+02:00 – 2024-04-05T23:00:00+02:00 Fin : 2024-04-06T15:30:00+02:00 - 2024-04-06T18:00:00+02:00 Salle Polyvalente Rue Pierre Henri Gillot, 85600 Treize-Septiers Treize-Septiers 85600 Vendée Pays de la Loire

Association « Culture et Loisirs »