Atelier théâtre Médiathèque Lettres de mon Moulin Saint-Michel-Chef-Chef, samedi 23 novembre 2024.

Médiathèque Lettres de mon Moulin 22 bis rue du Redois Saint-Michel-Chef-Chef Loire-Atlantique

Laissez vos étoiles briller sur scène à la Médiathèque de Saint-Michel-Chef-Chef ! ✨

Dans le cadre du Mois des Tout-Petits, de nombreuses animations sont proposées à destination des plus jeunes ateliers, spectacles, conférences… en rapport avec la Petite Enfance et en accès gratuit pour la plupart des programmes.

Vous cherchez une activité originale pour vos enfants ? Nous avons trouvé l’activité qu’il vous faut !

Rendez-vous à la Médiathèque de Saint-Michel-Chef-Chef pour que vos enfants créent, se lâchent, rient et se défoulent !

Au programme avec le prof de théâtre Silvio Gané

mime

clown

improvisation

3 bonnes raisons d’inscrire votre enfant

développer sa confiance en soi et apprendre l’aisance sociale. En effet, le théâtre permet aux enfants de vaincre leur timidité et d’apprendre à s’exprimer en public. En participant à des jeux de rôle, à des improvisations et à des représentations, ils gagnent en assurance et se sentent plus à l’aise dans leur corps. Cela les aide également à mieux interagir avec les autres

stimulater son imagination et sa créativité. Ils inventent des personnages, des histoires et des situations, ce qui favorise leur créativité. En jouant différents rôles, ils apprennent à voir le monde sous différents angles et à développer leur sens artistique

apprentissage ludique et développer ses compétences. Les ateliers de théâtre sont amusants et interactifs. Les enfants apprennent tout en s’amusant, que ce soit à travers des exercices vocaux, des mouvements corporels, des jeux de scène ou des improvisations. Ils développent des compétences telles que la concentration, l’écoute, la prise de parole et la gestion des émotions.

Bon à savoir

Programme complet du Mois des Tout-Petits disponible en bas de cette page

Gratuit

Sur réservation

N’hésitez plus et inscrivez vos enfants à cet atelier de théâtre pour leur offrir une expérience enrichissante et divertissante !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-23 10:30:00

fin : 2024-11-23 11:00:00

L’événement Atelier théâtre Saint-Michel-Chef-Chef a été mis à jour le 2024-10-07 par eSPRIT Pays de la Loire

