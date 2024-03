Atelier Teinture Naturelle avec la plante Pastel d’un Tote bag Muséum du Pastel Labège, mercredi 3 avril 2024.

Atelier Teinture Naturelle avec la plante Pastel d’un Tote bag Création « Tie and Dye » d’un sac tote bag, plongé dans la teinture au Pastel et Histoire de la Cocagne et de ses Marchands 3 avril – 3 mai Muséum du Pastel Informations et Tarifs sur Réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-03T14:30:00+02:00 – 2024-04-03T16:30:00+02:00

Fin : 2024-05-03T14:30:00+02:00 – 2024-05-03T16:30:00+02:00

Pliage d un sac coton tote bag fourni, puis plongée dans le bain naturel de teinture au Pastel, avec vidéos et commentaires sur l’Histoire du Pays de Cocagne, de ses Marchands, et de la Plante.

Accessible pour tous, en famille, entre amis, petits et grands,

s’adapte au public en situation d’handicap, accessible fauteuil roulant

Muséum du Pastel 629, rue Max Planck 31670 Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@terredepastel.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.62.88.01.82 »}]

atelier teinture

Muséum du Pastel à Labège (31)