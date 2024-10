Atelier taille de pierre TERMES-D’ARMAGNAC Termes-d’Armagnac, mercredi 23 octobre 2024.

Atelier taille de pierre

TERMES-D’ARMAGNAC Allée de la Gare Termes-d’Armagnac Gers

Dans le cadre des visites de la tour de Termes, l’Académie Médiévale propose des activités tous publics à partir de 7 ans

– Atelier taille de pierre (Du mercredi 23 au vendredi 25 octobre à 15h)

Tarif tarif visite + 3 € sur réservation

Envie de découvrir la sculpture sur pierre ? Une fois l’histoire de l’héraldique médiévale présentée, l’animateur initiera petits et grands à la taille de pierre reconstituée pour créer les “meubles” héraldiques les plus usités.

Vous pourrez partir avec votre blason !

Le tarif des entrées est de 7 € pour les adultes, 5 € pour les enfants de 7 à 18 ans.

Un supplément de 3 € est demandé pour les ateliers participatifs.

Renseignements et inscriptions au 05.62.69.25.12 ou sur www.tourdetermes.org.

Même en dehors des animations, le site reste ouvert tous les jours de 14h à 18h, sauf le mardi, clôture de la billetterie à 17h.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-23 15:00:00

fin : 2024-10-26

TERMES-D’ARMAGNAC Allée de la Gare

Termes-d’Armagnac 32400 Gers Occitanie

