Atelier tablettes jeunesse : Monument valley Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris, mercredi 5 juin 2024.

.Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. gratuit

Inscriptions à partir du samedi 4 mai auprès des bibliothécaires ou sur https://www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar

Tu veux découvrir de nouvelles applications de jeux sur tablettes ? Cet atelier est fait pour toi !

1 fois tous les 2 mois retrouve

nous pour tester une application jeu : puzzle, aventure, sciences, et bien

d’autres encore ! Une heure pour avancer un maximum dans l’application et

pourquoi pas te donner envie de la télécharger chez toi !



Pour cette séance nous découvrirons Monument valley !

Dans un univers doux et poétique aux couleurs pastel, aides Ida, la

princesse silencieuse, à s’échapper de différents châteaux

labyrinthiques. Joli jeu utilisant les illusions d’optique, il te faudra

rester observateur et vigilant afin de ne pas tomber dans les pièges

qui se mettront en travers de ta progression.



Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d'Alleray 75015

