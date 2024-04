Atelier Sumi-e et peinture japonaise au Moulin du Got Moulin du Got Saint-Léonard-de-Noblat, samedi 19 octobre 2024.

Avec l’artiste Lorine Caumartin, venez découvrir la pratique de l’art japonais de la peinture à l’encre. Pour les enfants à partir de 13 ans et adultes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-19 14:30:00

fin : 2024-10-19 17:30:00

Moulin du Got Le Pénitent

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine boutique@moulindugot.fr

