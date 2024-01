ATELIER SENIOR, LA BULLE DES ÉMOTIONS Accueil de loisirs Sainte-Hermine, vendredi 31 mai 2024.

ATELIER SENIOR, LA BULLE DES ÉMOTIONS Accueil de loisirs Sainte-Hermine Vendée

Dans le cadre de son programme d’actions de prévention en direction des plus de 60 ans, la Communauté de communes Sud Vendée Littoral souhaite favoriser l’implication des seniors dans le maintien de leur qualité de vie, en proposant un large programme d’actions collectives.

Aborder le passage à la retraite, prendre soin de soi, …

Ateliers « La bulle des émotions »

Deux cycles pour apprendre à mieux vivre ses émotions et les accueillir !

Sur 5 séances, ces ateliers ritualisés permettent d’apprendre à bien respirer, à détendre son corps, à libérer les tensions par des mouvements adaptés… mais aussi à assouplir son mental et se concentrer sur des sensations agréables et positives.

Ateliers animés par Bénédicte Yvernogeau, sophrologue.

Inscription auprès de la Communauté de communes Sud Vendée Littoral .

Accueil de loisirs 60, chemin de l’Anglée

Sainte-Hermine 85210 Vendée Pays de la Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 10:00:00

fin : 2024-05-31 11:30:00



L’événement ATELIER SENIOR, LA BULLE DES ÉMOTIONS Sainte-Hermine a été mis à jour le 2024-01-23 par Vendée Expansion