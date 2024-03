ATELIER SCIENTIFIQUE LES EKONAUTES Villeneuve-lès-Béziers, samedi 22 juin 2024.

ATELIER SCIENTIFIQUE LES EKONAUTES Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Fabriquez un bioplastique et un moulage en abordant des notions scientifiques incontournables pour cela telles que les différences plastique et bioplastique, polymère, le cycle de vie d’un plastique et d’un bioplastique, le recyclage. S’en suivra ensuite une sensibilisation à l’écologie.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 10:00:00

fin : 2024-06-22

1 Rue de la Marianne

Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie mediatheque@villeneuve-les-beziers.fr

