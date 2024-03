ATELIER RECYCLER SES DÉCHETS VERTS AU JARDIN La Bernerie-en-Retz, vendredi 28 juin 2024.

ATELIER RECYCLER SES DÉCHETS VERTS AU JARDIN La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

L’agglomération Pornic agglo Pays de Retz, en partenariat avec le CPIE Logne et Grand Lieu et les communes, propose cette formation complète de 3h.

Vous êtes lassés des allers-retours à la déchèterie pour évacuer vos déchets verts? Venez acquérir des techniques de compostage et de paillage pour Réduire, Réutiliser, et Recycler vos déchets végétaux !

Animation gratuite et ouverte à tous.

Sur inscription au 02.51.74.28.10 ou par mail à environnement@pornicagglo.fr

Dans la limite des places disponibles.

Découvrez ici tous les événements proposés par La Bernerie-en-Retz .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-28 08:00:00

fin : 2024-06-28 12:00:00

les Halles

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire

L’événement ATELIER RECYCLER SES DÉCHETS VERTS AU JARDIN La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2024-03-20 par eSPRIT Pays de la Loire