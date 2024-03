Atelier poétique au Mas de Varangle Mas de Varangle Montaren-et-Saint-Médiers, dimanche 2 juin 2024.

Atelier poétique au Mas de Varangle Marie Schenck, médiatrice culturelle à la MJC d’Uzès vous attendra pour vous proposer une animation poétique. Nous n’allons pas vous dévoiler son contenu, car l’effet de surprise en serait gâché. Mai… Dimanche 2 juin, 15h00 Mas de Varangle Réservation obligatoire, atelier gratuit, nombre de places limité, le matériel vous sera fourni.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T15:00:00+02:00 – 2024-06-02T16:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T15:00:00+02:00 – 2024-06-02T16:30:00+02:00

Marie Schenck, médiatrice culturelle à la MJC d’Uzès vous attendra pour vous proposer une animation poétique. Nous n’allons pas vous dévoiler son contenu, car l’effet de surprise en serait gâché. Mais sachez que le thème « les cinq sens » sera à l’honneur.

Des supports visuels vous seront offerts afin qu’ensemble, en toute simplicité, nous fassions jaillir la poésie. Nous profiterons de ce cadre bucolique pour créer des souvenirs de « poésie botanique ». Nul besoin d’être écrivain.e, juste une envie, un peu de lâcher-prise, beaucoup d’humilité, une touche d’humour et le tour est joué.

Cet atelier vous est proposé par la MJC d’Uzès.

Mas de Varangle 890 Chemin de Varangle, 30700 Montaren-et-Saint-Médiers Montaren-et-Saint-Médiers 30700 Gard Occitanie 04 66 22 57 23 https://www.mjcuzes.fr [{« type »: « email », « value »: « marie.mjcuzes@gmail.com »}] Ancienne ferme fortifiée du XVIe siècle, maison d’hôtes chaleureuse et familiale et lieu événementiel dédié à la musique. 890 Chemin de Varangle. 30700 Montaren (parking à l’intérieur)

©Anne VDV