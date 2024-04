Atelier pixel Art Cité des sciences et de l’Industrie Paris, vendredi 19 avril 2024.

Atelier pixel Art Découvrez le monde coloré et créatif du Pixel Art avec cet atelier captivant. Vendredi 19 avril, 11h00, 14h00 Cité des sciences et de l’Industrie En accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles

Transformez de simples pixels en oeuvres étonnantes ! Grâce à une variété de modèles et de couleurs à disposition, chaque participant laissera libre à son imagination. De plus, des modèles emblématiques tels que Mario et Pikachu seront également disponibles.

Activité ludique et éducative qui favorise la collaboration et la concentration. Les participants repartiront avec leurs proposes créations.

Cité des sciences et de l'Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences

Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/