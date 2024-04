Atelier peinture sur céramique Yvetot, samedi 27 avril 2024.

Atelier peinture sur céramique Yvetot Seine-Maritime

Le restaurant et bar à tapas Aux Goûts du Monde propose son tout premier atelier de peinture sur céramique. L’idée ? Venir passer un bon moment autour d’un verre et laisser libre court à son imagination.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 15:30:00

fin : 2024-04-27 17:30:00

2 Place de l’Hôtel de Ville

Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie agdmonde@gmail.com

