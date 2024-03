Atelier Pêche Nature Gourdon, jeudi 8 août 2024.

Atelier Pêche Nature Gourdon Lot

Viens découvrir le monde de la pêche et apprendre les différentes techniques. Ta mission devenir autonome et responsable vis à vis de la Nature et des autres usagers du milieu aquatique.

1/2 journée de découverte et d’initiation à la pêche avec un professionnel.

Pour les enfants à partir de 7 ans. Nombre de places limité.

Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Gourdon Tél 05 65 27 52 50.

Date limite d’inscription la veille de l’atelier avant 12H.

Matériel fourni. 1212 12 EUR.

Début : 2024-08-08 09:30:00

fin : 2024-08-08 11:30:00

Plan d’Eau de Laumel

Gourdon 46300 Lot Occitanie info@tourisme-gourdon.com

