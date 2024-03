Atelier Pêche Nature Enfants à Frayssinet-le-Gélat Frayssinet-le-Gélat, vendredi 2 août 2024.

Atelier Pêche Nature Enfants à Frayssinet-le-Gélat Frayssinet-le-Gélat Lot

Lors de cet atelier pêche nature, conduit par un professionnel animateur de la Fédération de Pêche du Lot, les enfants et les adolescents pourront découvrir les espèces de poissons présentes dans le plan d’eau du Moulin Bas, le matériel de pêche et la pratique des différentes techniques de pêche.

Ils seront également sensibilisés à la protection de la nature et de l’environnement.

2 heures de découverte et d’initiation à la pêche avec un professionnel animateur de la Fédération de Pêche du Lot.

Carte de pêche offerte aux jeunes de moins de 12 ans et pass-pêche offert aux jeunes de plus de 12 ans.

Maximum 10 enfants par atelier.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme Cazals-Salviac.

Date limite d’inscription la veille de l’atelier avant 16h.

Matériel fourni. 1212 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-02 09:30:00

fin : 2024-08-02 11:30:00

Plan d’eau du Moulin Bas

Frayssinet-le-Gélat 46250 Lot Occitanie

