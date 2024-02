Atelier participatif Décoration en bois naturel Les Jardins Suspendus Le Havre, mercredi 25 septembre 2024.

Atelier participatif Décoration en bois naturel Les Jardins Suspendus Le Havre Seine-Maritime

Trouver du bois flotté, rejeté par la mer ou par la nature est facile. Le bois peut avoir plusieurs vies. Grâce à notre région bordée par la mer et les forêts, le bois est une matière première que nous avons à profusion avec des essences de toutes sortes. Venez découvrir les bases de la découpe et de l’assemblage pour la création de totems et autres objets intemporels.

Durée 2h

Rendez-vous à l’entrée des serres

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 (du lundi au vendredi de 9h à 16h) ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédant l’atelier.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-25 14:00:00

fin : 2024-09-25 16:00:00

Les Jardins Suspendus 76 Rue du Fort

Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie jardinssuspendus@lehavre.fr

