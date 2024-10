Exposition peintures et sculptures de Bolleville Rue des Écoles Bolleville, vendredi 1 novembre 2024.

Exposition peintures et sculptures de Bolleville Rue des Écoles Bolleville Seine-Maritime

L’exposition aura lieu les 26,27 octobre et les 1er, 2 et 3 novembre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 à l’exception du dimanche 3 Novembre à 17h00 en l’église et en la salle de BOLLEVILLE.30 peintres et 5 sculpteurs avec un invité d’honneur en la personne de Alain TRIBALLEAU, sculpteur céramiste raku et raku nu, qui a exposé jusqu’au Carrousel du Louvre en y recevant une médaille d’argent.

Bolleville 76210 Seine-Maritime Normandie

